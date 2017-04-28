Кого цитирует Демна Гвасалия в своей восьмой коллекции для Balenciaga

Перед каждым дизайнером на службе у крупного дома моды стоит два пути: прилежно работать с его архивами или непреклонно следовать своему видению. Главный хулиган современной моды Демна Гвасалия пришел в классический французский дом моды Balenciaga полтора года назад. За это время мы увидели восемь коллекций дизайнера, в которых ему удивительным образом удавалось идти одновременно двумя дорогами. Для поклонников Кристобаля Баленсиаги дизайнер выпускает жакеты, пуховики и пальто деформированного кроя. Для своих фанатов – ботфорты кислотных оттенков, психоделические цветочные платья, сумки-барахольщицы из натуральной кожи и меха. Чтобы понять весь контраст между видениями Кристобаля Баленсиаги и Демны Гвасалии, достаточно вспомнить следующее. Основатель Balenciaga шил вечерние платья для Одри Хэпберн, а создатель Vetements недавно выпустил джинсы с прорезью на ягодицах и спародировал голубую сумку IKEA. Чтобы не разрывать облик Balenciaga на части, только для коллекции осень-зима 2017/18 Гвасалии пришлось пересмотреть 30-летний архив фотографий дома.

В своей новой коллекции для Balenciaga дизайнер иронизирует над стремлением придерживаться ДНК бренда. Гвасалия фантазирует над тем, как если бы история дома сводилась лишь к одному году его существования – последнему. Иными словами, дизайнер может ссылаться только на собственное творчество, цитировать исключительно самого себя. Что и делает с коллекцией Pre-Fall 2017, в которой собрал все свои главные хиты для Balenciaga: розовые ботфорты, брюки со штрипками, архитектурные жакеты, пуховики и туго затянутые дождевики.