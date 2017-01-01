Осень-зима 2017/18

В далеком 2012 году в одном из интервью креативный директор Joseph Луиза Троттер заметила, что самая интересная тенденция последних лет в моде – мужская одежда в женском гардеробе. Спустя пять лет дизайнер мнение свое не изменила и новой коллекцией рекомендует женщинам не стесняться заходить на мужскую территорию

Разговоры о том, как должна выглядеть женщина, давно не актуальны. Как и не актуальны споры, что из себя представляет женственная одежда. Потому что таковой просто нет, как и нет сексуальной и асексуальной. Есть лишь одежда, в которой женщина и мужчина чувствуют себя комфортно и свободно.

Луиза Троттер уверена, что если между мужчиной и женщиной поставить зеркало, они будут отражать друг друга. Отражение касается и одежды. Так, в новой коллекции Joseph полно маскулинной и андрогинной одежды, которая бы легко подошла и женщинам, и мужчинам. Здесь широкие брюки и свободные жакеты, объемные, искусственно состаренные, лакированные куртки, "рабочие" комбинезоны и неприлично объемные свитера. Но зеркало может искажать. Эту особенность Луиза Троттер использует с лихвой – например, костюмы окрашивает в розовые оттенки, сверху брюк надевает струящиеся платья, а под маскулинными пальто прячет прозрачные блузы.