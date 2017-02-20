Осень-зима 2017/2018

Политики в моде становится больше, чем самой моды. К активизму сегодня обращается даже один из самых неполитичных брендов Лондонской недели моды – Preen by Thornton Bregazzi

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США массовая культура превратилась в непрерывный поток политических заявлений. Все, от рекламных роликов на Суперкубке до футболок, пестрит саркастическими или, наоборот, пацифистскими лозунгами. Самый наглядный пример – Нью-Йоркская неделя моды, когда буквально каждый дизайнер обращался к политике. В этом активизме - отличие современной моды. Для сравнения, расцвет кутюра произошел в середине прошлого века как реакция на послевоенный кризис в Европе. Кутюрье превратились в сказочников, которые обещали клиентам побег от жестоких реалий с помощью красивой одежды. Сегодня все происходит по противоположному сценарию. Недели моды превращаются в политические демонстрации.

Вслед за Нью-Йорком, политика проникла и на показы Лондонской недели моды. Коснулась она даже такого бренда, как Preen by Thornton Bregazzi. Его ДНК - это всегда жизнерадостная мода 80-х и 90-х, которым Джастин Торнтон и Теа Брегаззи посвящали свои коллекции. 80-х много и в новой коллекции Preen: влияние эпохи легко определить по изобилию рюш, брюк-бананов, платьям с рукавами-фонариками и нежно-розовому тюлю. Правда, на этот раз обратились к любимому десятилетию из-за Маргарет Тэтчер и политичности британской молодежи 80-х.

При этом главным лейтмотивом коллекции стали недавние женские марши в США и Европе. Прошел ряд акций и в Лондоне, где базируется Preen. В своей новой коллекции Джастин Торнтон и Теа Брегаззи сравнивают современных участниц маршей с британскими суфражистками начала прошлого века. Наряды первых феминисток дизайнеры изучали по документальным снимкам Кристины Блум. Она - первая женщина-фотограф в истории британской прессы, которая отдала движению суфражисток центральное место в своих работах.