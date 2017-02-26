Осень-зима 2017/18

Последняя коллекция Родольфо Пальялунга для Jil Sander

Родольфо Пальялунга закончил свой трехлетний срок пребывания на посту креативного директора Jil Sander. По не подтвержденной информации его место займут два дизайнера – основатель и дизайнер бренда мужской одежды OAMC Люк Мейер и его супруга Люси, которая ранее работала в Dior.

Все то время, что Пальялунга руководил Jil Sander, он всегда очень трепетно относился к эстетике, пожалуй, самого минималистичного бренда. Есть крой – простой и безупречный, есть цвета – чистые и нерезонирующие с формой. К аскезе Жиль Зандер Родольфо Пальялунга каждый сезон добавлял что-то новое, но делал это так, чтобы коды бренда остались нетронутыми. Сдержанности он добавлял мягкости, чувственности, деконструкции. В своей последней коллекции все внимание отдано объемам и созданию новых форм. Если это пальто и жакеты, то обязательно с объемными плечами и факельными удлиненными рукавами. Если платья, то задрапированы, благодаря чему создается новая форма. Если туники – то длинные, в паре с расклешенными юбками создают вытянутый и "худой" силуэт. Точку Пальялунга ставит гламуром, представляя на подиуме ряд вечерних платьев с люрексом, затянутых широкими "ремнями" из ткани на бедрах.