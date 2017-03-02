Осень-зима 2017/18

Дрис ван Нотен превзошел самого себя – на юбилейном, сотом, показе была представлена одна из лучших коллекций дизайнера за последние пять лет. А носить одежду были удостоены супермодели – от Нади Ауэрман и Каролин Мерфи до Саши Пивоваровой и Кармен Педару

В этом году Дрис ван Нотен отмечает 25-летний юбилей своей работы. Пышно отмечать круглую дату Дрис не планирует, зато уже точно известно, что о дизайнере выйдет документальный фильм. А вчера в Париже бельгийский дизайнер приветствовал всех на юбилейном, сотом показе своего бренда. Для показа Дрис воссоеднил больше 60-ти ярких моделей, практически легенд модельной индустрии, которые хотя бы раз участвовали в его показах в течение 25 лет. Список имен достойнейший: Кристина де Коник (которая принимала участие в самом первом шоу Dries van Noten), Эмбер Валетта, Каролин Мерфи, Каролин де Мегрэ, Гвинера ван Синус, Саша Пивоварова, Влада Рослякова, Эрин О'Коннор, Алек Век, а также молодое поколение - Джулия Нобис, Ханна Габи Одиль, Мика Арганараз, Одетт Павлова.

"Подготовка к юбилейному шоу так или иначе заставляет тебя думать о прошлом и о будущем. С моей командой мы много сидели и обсуждали, вспоминали и просто говорили о том, что хотели бы взять с собой из прошлого в будущее", - говорит Дрис ван Нотен. Говорит без ностальгии, очень спокойно.

В будущее он, разумеется, берет самое лучшее, то, что у него получается лучше всего - это простая сама по себе одежда,бесхитростная, но блестящая по своему исполнению и отделке. Это - шелковые широкоплечие пальто огненных оттенков с принтами, это boyfriend jeans и простые белые рубашки, это длинные платья-комбинации, надетые на свитера и спрятанные за квадатными жакетами, это стеганые пальто и пестрые платья, которые в отличие от Gucci не выглядят карнавальными. Самые простые вещи, которые только у него выглядят фантастически красивыми.