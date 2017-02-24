Смотри, что я нашла в бабушкином шкафу: Коллекция Prada

Осень-зима 2017/18

Женские спальни в качестве декораций, музыка Баха в качестве саундтрека и бабушкин гардероб на подиуме – в новом сезоне Миучча Прада размышляет о роли современной женщины дома и в обществе

За сценографию на показах Prada вот уже несколько лет отвечает голландский архитектор Рэм Колхас. На прошедшем вчера показе декорациями служили "женские спальни" с заправленными кроватями, абажурами на тумбах и стенами, увешанными постерами, в духе интерьеров 60-и 70-х годов прошлого столетия.

В коллекции Миучча Прада тоже обращается к прошлому, несмотря на то, что в релизе указывает на размышления положения в обществе современных женщин. Дизайнер обожает ретро, при этом у нее получается делать одежду не нафталиновой, а очаровательной и очень современной. Гардероб Prada на новый сезон выглядит так, словно одежда не была куплена, а найдена в шкафу бабушки. Широкие вельветовые брюки-клеш, вязаные купальники, свитера и юбки из мохера, кожаные пальто, сшитые в технике пэчворк.

Миучча Прада со всей своей страстью к ugly chic добавляет к этому красивому в своей странности набору хэндмейд и акссесуары: на мохеровые юбки нашивает бусины и разноцветные перья, брюки затягивает меховыми ремнями, в качестве бусин выбирает ракушки, а обуви – меховые тапочки и унты. "Загружает" одежду дизайнер и принтами: цветочным – на пальто, плакатами сексуальных женщин из 70-х годов авторства Роберта МакГинниса. Заканчивает коллекцию Прада расслабленно – длинными юбками и платьями без излишней декоративности, которые прячутся под объемными пальто.