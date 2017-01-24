В музее Родена

Первая кутюрная коллекция Марии Грации Кьюри для Dior

Вчера в Париже состоялся один из важнейших показов кутюрной Недели моды – Dior. Для Марии Грации Кьюри это была дебютная кутюрная коллекция для французского дома. Показ состоялся в музее Родена, в котором выстроили настоящий садовый лабиринт. Пройдя по нему, гости оказывались в волшебном саду с зеленой травой и огромным деревом в центре, с которого свисали кристаллы, бусины и ленты. Сад построили, конечно, не просто так. Им Мария Грация Кьюри отдала дань любителю садов и цветов, основателю французского дома – Кристиану Диору.

"Диор, Ив Сен-Лоран, Джанфранко Ферре – традиционная мода и традиционный кутюр, Гальяно – кутюр зрелищный, Раф Симонс – модернистский. В моем же понимании, кутюр – это мечта. Да, я поддерживаю идею Симонса, что кутюр нужно носить, а не хранить в гардеробе. У нас ведь есть клиенты. Но я не хочу потерять способность мечтать", – говорила за кулисами Мария Грация Кьюри после шоу.

И Мария Грация мечтала. Это очень видно по нарядам кутюрной коллекции, которые напоминают одеяния сказочных героинь. Платья мечты у Марии Грации разные. Одни напоминают работы Рафа Симонса, другие – Valentino. Есть платья из тюля, декорированные цветами, из шифона с пышной юбкой и прозрачным лифом, из металлизированной ткани с плиссировкой. Рафинированные и легкие платья Мария Грация разбавляет нарядами из тяжелого бархата, черными длинными кейпами и простыми платьями-балахонами с пышными рукавами – точь-в-точь какие мы часто наблюдали в коллекциях Valentino. Оммаж самому Кристиану Диору она отдает в комплектах из бар-жакета (теперь он с капющоном) и длинных юбок, а также в смокингах в военном стиле с медными пуговицами.