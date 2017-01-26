Юбилейное шоу

Прошлым вечером в рамках Недели высокой моды в Париже кутюрную коллекцию весна-лето 2017, посвященную сказкам, продемонстрировала Ульяна Сергеенко

Этот показ стал для дизайнера юбилейным, десятым по счету. Шоу прошло в парижском цирке Cirque d'Hiver Bouglione, модели выходили прямо на цирковую арену из блестящего темно-красного занавеса. Для юбилейного шоу был подобран особенный кастинг - показ открывала Наталья Водянова, давно не выходившая на подиум. Также в показе участвовали Даутцен Крез, Ирина Лисс, Бьянка Падилла, Линейзи Монтеро и Стелла Лючия.

Практически всегда, за редкими исключениями, Ульяна Сергеенко шьет одежду для себя, неизменно вдохновляясь фольклором, историей, музыкой и искусством постсоветских стран. В этот раз дизайнер отдала дань русским сказкам и его главным героиням, не всегда положительным. Платья с жестким корсетом и пышными многоярусными юбками в пол, юбки-тюльпаны, жакеты в стиле 40-х, бюстье с пышными рукавами, брюки-бананы и пальто-халаты - в коллекции найдется наряд и для Хозяйки Медной горы, и для Царевны-Лебедя, и для Царевны-Лягушки.