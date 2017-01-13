Pre-Fall 2017

Мария Грация Кьюри представила лукбук своей первой межсезонной коллекции для Dior

"Я не думаю, что сегодня возможно демонстрировать женщинам лишь один определенный образ. Я считаю, что женщины предпочитают культовые предметы гардероба, которые позволят им самостоятельно составить собственный образ", – комментирует свою новую работу Мария Грация Кьюри, первая женщина на посту креативного директора дома Dior.

В сочетании друг с другом вещи из нового лукбука Dior воплощают традиционные образы в духе 50-х и 60-х и при этом могут вписаться в почти любой гардероб. Все потому, что, как и сказала Мария Грация Кьюри, коллекция в большинстве своем состоит из универсальных предметов гардероба: знаковых жакетов bar, черных пальто, кружевных платьев, белых рубашек, водолазок и юбок-миди. Несмотря на изобилие бархатных мини, фуражек, леопардовых пальто, ботфортов на низком каблуке и юбок из тюля, коллекция вышла простой. И все же включает в себя самые неожиданные и противоречивые тренды, которым только предстоит набрать популярность в этом году. Жакеты с ковровым принтом, джинсы со стразами и тканевые сумки с принтом в виде логотипа Dior за год рискуют появиться во всевозможных хрониках street style.