Осень-зима 2017/18

История итальянской студентки, живущей в США в 50-х годах, глазами Алессандро Дель Аква

Второй сезон подряд Алессандро Дель Аква посвящает коллекции No. 21 50-м годам. Однако, в коллекциях прослеживается ретро-эстетика не итальянская или французская, а американская. Но и тут есть различия: если в коллекции Pre-Fall 2017 дизайнер дает ударную дозу спорта, то в сезонной коллекции – стиля преппи. Объединяет их только одно – итальянский гламур и чувственность.

Кто бы мог носить одежду из новой коллекции в 50-х? Студентки любого колледжа Лиги плюща, приехавшие из Италии. Девушки, привыкшие к красивой одежде, но отныне следующие строгому университетскому дресс-кода. Найти баланс у Дель Аквы получается: пестрые блузы он стилизует с юбками-карандашами в клетку и толстой резинкой на талии, на полупрозрачные платья надевает свитера, предусмотрительно стянув их с плеч, а классическим костюмам в дуэт выбирает броские аксессуары – броши из крупных камней. Остаться замеченной также можно с помощью принтов – для этого Дель Аква использует классические американские плакаты из 50-60-х годов, на которых изображены отдыхающие на побережье океана.