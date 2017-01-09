Pre-Fall 2017

Как креативный директор Nina Ricci Гийом Анри плавно преобразовывает облик бренда

Новая коллекция Nina Ricci – нетипичная для бренда. Последние два года креативный директор бренда Гийом Анри был верен образу современной femme fatale. Были и леопардовые блузы с откровенными вырезами, и прозрачные красные топы, а также много бархата, шелка, винила и кружева. В новой коллекции Nina Ricci кружево и винил, впрочем, тоже встречаются, вот только уже в совсем другой концентрации.

Коллекция выделяется среди предыдущих работ Гийома Анри, в первую очередь, за счет цветовой палитры. В один ряд с приглушенными и глубокими насыщенными оттенками здесь присутствуют пудровый розовый, пастельный желтый и голубой. Определяет образ коллекции и новый стиль силуэтов. Если раньше Анри обращался к чувственным лекалам 70-х, то в коллекции Pre-Fall - к минимализму 90-х в духе работ Calvin Klein той же эпохи. Именно они нейтрализуют драматичность виниловых пальто, кожаных и бархатных платьев в горох.