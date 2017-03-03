Осень-зима 2017/18

Вчера в рамках Недели моды в Париже дизайнер попрощалась с Chloé. Чем займется в дальнейшем Клэр Уэйт Келлер, неизвестно (по слухам – уйдет в Givenchy). Как и неизвестно, кто возглавит французский дом, которым она руководила шесть лет

Клэр Уэйт Келлер проработала на посту креативного директора Chloé шесть лет. Большую часть коллекций дизайнер посвятила 70-м годам, а платья с оборками, брюки-клеш из денима и вельвета, романтичные блузы и кейпы стали сердцем и душой Chloé.

В свой последний день в Chloé Клэр Уэйт Келлер выглядела расслабленной и счастливой. За кулисами шоу сказала, что ее прощальная коллекция наполнена оптимизмом и эскапизмом: "В эти непростые для всех времена, люди как никогда ищут возможность хотя бы ненадолго убежать от реальности в фантазии".

Работая над последней коллекцией, она избежала ретроспективного подхода. Новая коллекция Chloé вообще не про 70-е, она – про 60-е. Про самое революционное десятилетие в моде, про смелое и заводное. В коллекции масса вариаций коротких сарафанов и платьев – от легких в цветочек до серьезных кожаных, блуз с пышными рукавами и белыми воротничками и туфель "Мэри Джейн". Несмотря на то, что последняя коллекция не стала ретроспективой, дизайнер включила в нее самые известные хиты Chloé. Конечно, это – кейпы, дубленки и пальто с мехом барашка, это кожаные плащи и шубы, надетые на платья-комбинации, это замшевые спортивные брюки, объемные свитера и комбинезоны. Все самое-самое, за что девочки любили и любят Chloé.