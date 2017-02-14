Репетиция перед Парижем

Креативные директоры Proenza Schouler Джек МакКалоу и Лазаро Эрнандес попрощались с Нью-Йорком. Со следующего сезона американский бренд будет представляться в Париже во время Недели высокой моды. Их последняя коллекция – впечатление дизайнеров о Нью-Йорке, а также генеральная репетиция перед столицей моды

Proenza Schouler – один из самых интересных и экспериментальных брендов на Неделе моды в Нью-Йорке. Большая часть американских дизайнеров видят моду в упрощении. На их фоне работы Джека МакКалоу и Лазаро Эрнандеса выглядят сложными, а иногда и излишне замороченными. За котороткий период дизайнерам удалось сделать бренд пусть не очень коммерчески успешным, но популярным и узнаваемым. Следующий шаг – усилить свои бизнес-позиции на международном рынке. Для этого дизайнеры переезжают в Париж, где будут показывать свои коллекции два раза в год во время Недели высокой моды, как это делают сейчас Vetements.

Самая сильная сторона Джека МакКалоу и Лазаро Эрнандеса – это верхняя одежда. В новой коллекции все внимание сконцентрировано на: лакированных пальто с овечьим мехом, тяжелых oversize жакетах с молниями на рукавах, жестких кожаных куртках мужских форм. Лакированную кожу дизайнеры также использовали в изготовлении платьев, предусмотрительно порезав их на талии, а также широких брюк, зауженных книзу, с металлическими молниями.

Proenza Schouler шутя называют "американским Céline и Balenciaga времен Николя Жескьера". Действительно, некоторые коллекции Джека МакКалоу и Лазаро Эрнандеса часто вдохновлены (и переосмыслены) работами и идеями французских коллег, стилистика брендов схожа. В правильном заимствовании нет ничего плохо. Вопрос в другом: нужен ли Парижу второй Céline?