Принцесса пустыни в кампании Alexander McQueen

И кукольная кампания Marc Jacobs

Сразу два бренда поделились своими рекламными кампаниями будущего сезона – Alexander McQueen и Marc Jacobs

Alexander McQueen

Бескрайняя пустыня, дюны и закат – для съемок весенне-летней кампании команда бренда отправилась на северо-западное побережье Африки. Очевидно, вдохновением для съемки послужила картина Дэвида Линча "Дюна". Сюрреалистичные образы воплотились не в самих фотографиях, а в одежде – необычные узоры из кружев, обильная декоративная вышивка, металлические заклепки, формирующие орнамент. Лицом кампании стала модель Виттория Черетти, а фотографом выступил Джейми Хоуксворт.

Marc Jacobs

В новой рекламной кампании американский дизайнер отошел от брутальной готической фрик-тематики, которую эксплуатировал последние несколько сезонов. Новая коллекция по-прежнему вдохновлена стилистикой 80-х, но уже в более игривой манере. Анималистичные принты, узор в клетку, значки и блестящая бижутерия – все составляющие кукольного гардероба.