Осень-зима 2017/18

Чтобы не стать заложником принтов Pucci, Массимо Джорджетти обратился к еще одному важному эстетическому коду итальянского бренда – цвету

"Я всегда буду любить принты, но Emilio Pucci – бренд не только об этом. Он об оптимизме, который можно выразить цветом", – объяснил новую коллекцию Джорджетти за кулисами шоу. На помощь пришли смелые и энергичные неоновые оттенки розового, зеленого, оранжевого, синего, которые бренд использует в своих знаковых принтах.

Простые, не акцентирующие внимание на фигуре платья с воротом, без единого выреза, столь популярные последние несколько сезонов, Джорджетти усложняет драпировкой, перекручивает ткань, чтобы получить платье с запахом, шьет из пайеточной ткани или пришивает бахрому. Бахрома у Emilio Pucci в прямом смысле выдающаяся – длинная и мелкая. Нашивает ее дизайнер на подолы платьев, брюки, рукава топов и даже шляпы, чтобы она закрывала полностью лицо. Когда одежда не утопает в бахроме, Джорджетти использует другую силу, главную у итальянского бренда, – принты. Он не использует их, как акцент на одежде, он делает их главными игроками. Неважно, что это – полностью облегающий комбинезон, кейп, пальто или прозрачный виниловый плащ.