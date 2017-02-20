Осень-зима 2017/2018

Мэри Катранзу в числе немногих отказывается от политических заявлений и не на словах, а делом доказывает, почему моде не следует увлекаться политикой, а сконцентрироваться на творчестве

Мода никогда не была настолько политичной, как сегодня. Большинство дизайнеров сконцентрировалось не на одежде, а проблемах современного мира, которые наперебой отображают в своих коллекциях. Показы превратились в новостные сводки. Осознанно отказываются от политических высказываний немногие, например, Мэри Катранзу. Дизайнер придерживается старой и, безусловно, романтической стратегии: когда мир выставляет ограничения, стоит обратиться к творчеству, в котором хороший художник не найдет рамок.

Так же поступил Уолт Дисней в 1937 году во времена Великой депрессии, когда задумал "Фантазию" – самый смелый проект в своей карьере. Когда киностудии не могли позволить себе дорогостоящие проекты, аниматоры могли создать совершенно новый мир с помощью ручки и красок. Уолт Дисней не стал отправлять Микки Мауса в бедные районы страны, а поставил перед собой почти неосуществимую задачу - визуализировать рождение фантазии и нарисовать красками мелодию, точнее, классические произведения Чайковского, Стравинского, Понкьелли, Шуберта и Бетховена. Безусловно, с этой задачей могла справиться только мультипликация, весь потенциал которой и стремился раскрыть Дисней. Монументальная, экспериментальная и абстракционная "Фантазия" символично вышла в 1940 году, который принято считать завершением Великой Депрессии, и тут же получила звание величайшего произведения студии Disney.

Сегодня, когда мир сконцентрировался на проблемах, Мэри Катранзу напоминает о подвиге Уолта Диснея. Британский дизайнер вывела на подиум моделей в строгих костюмах в стиле милитари, какие женщины носили во времена Великой Депрессии. Это могло бы быть ярким заявлением о феминизме, но нет. Строгий графичный фасон в стиле 40-х контрастирует с жизнерадостными и даже легкомысленными пастельными принтами и оттенками. Рабочая одежда, которую женщины шили из штор, превратилась в сказочные наряды - трансформация в духе "Золушки" того же Диснея. Принт на юбке-плиссе превращается в водную рябь, темно-синее пальто - в пруд с разноцветными лилиями, а платья - в сказочный ночной пейзаж. Строгие брючные костюмы и вовсе украшают кадры из "Фантазии" Уолта Диснея.