Платья для бунтарок в свадебной коллекции Elie Saab

Десятки слоев тюля, цветочная вышивка, ряды шелковых пуговиц и обязательный акцент на талию – невеста Elie Saab не меняет своего облика из сезона в сезон. К выбору свадебного платья она подходит крайне серьезно и не допускает фривольностей. Сам Эли Сааб это отлично понимает, потому пышные платья принцесс можно увидеть на каждом показе и лукбуке бренда.

Однако сейчас перед дизайнером стоит новая задача. Подрастает следующее поколение потенциальных клиенток Elie Saab с иным взглядом на идеальную свадьбу. И старыми приемами их не привлечь. Вместо роз они предпочитают экзотические протеи, меняют бриллиантовые серьги на металлические каффы, а цветочные венки – на солнцезащитные очки на манер Курта Кобейна. Правда, на платья взгляды не изменились – это все те же воздушные платья с тюлем, пышными бантами и меховыми манто.