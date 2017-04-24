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Платья для бунтарок в свадебной коллекции Elie Saab
Spring 2018
Десятки слоев тюля, цветочная вышивка, ряды шелковых пуговиц и обязательный акцент на талию – невеста Elie Saab не меняет своего облика из сезона в сезон. К выбору свадебного платья она подходит крайне серьезно и не допускает фривольностей. Сам Эли Сааб это отлично понимает, потому пышные платья принцесс можно увидеть на каждом показе и лукбуке бренда.
Однако сейчас перед дизайнером стоит новая задача. Подрастает следующее поколение потенциальных клиенток Elie Saab с иным взглядом на идеальную свадьбу. И старыми приемами их не привлечь. Вместо роз они предпочитают экзотические протеи, меняют бриллиантовые серьги на металлические каффы, а цветочные венки – на солнцезащитные очки на манер Курта Кобейна. Правда, на платья взгляды не изменились – это все те же воздушные платья с тюлем, пышными бантами и меховыми манто.
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