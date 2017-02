Второе дыхание: Дебютный показ Рафа Симонса для Calvin Klein

Осень-зима 2017

В Нью-Йорке состоялся самый долгожданный показ сезона – Calvin Klein. Коллекцию осень-зима 2017 для американского бренда создавал новый креативный директор бренда Раф Симонс

Когда было объявлено о том, что Раф Симонс назначен креативным директором крупнейшего американского бренда, многие задумались, что именно может породнить коммерциализированный американский бренд и практически андреграундного бельгийского дизайнера. Как оказалось, Эмануэль Кирико, нынешний владелец бренда, с выбором не прогадал. Между Рафом Симонсом и Calvin Klein проскользнула искра.

Calvin Klein - это про секс. Начиная от унисекс-джинсов на полуобнаженных и несовершеннолетних Брук Шилдс и Кейт Мосс, заканчивая провокационными #MyCalvins. Как один из столпов американской модной индустрии, Кляйн одним из первых понял, что чувственность и огромные лого продаются на "ура". Раф Симонс - это тоже секс, только другой. Более рафинированный, изысканный, с многочисленными отсылками и аллюзиями - на кино, музыку и, разумеется, современное искусство. Что и стало отправной точкой для новой коллекции уже для Calvin Klein. Ключевые элементы - прозрачные блузки на моделях обоих полов, кожаные комбинезоны, идеально скроенный серый пиджак на голое тело. Сексуальность, вложенная в ДНК бренда, осталась. Только проявилась совершенно в другой манере, более современной, прогрессивной и оригинальной.

В новой коллекции для Calvin Klein Симонсу наконец-то удалось то, чего он не мог позволить себе в Dior - полностью стереть рамки пола и гендера. В рубашках, прямых брюках, прозрачных плащах, комбинезонах и серых костюмах вышагивали модели, различить пол которых можно было только приглядевшись. Это уже не игра в переодевания. Это одежда для нового поколения, полностью отказавшегося от понятия половой принадлежности. И опять попадание в цель - унисекс и гендерная амбивалентность пришли в моду не без помощи Кельвина Кляйна.

Любимые художники и музыканты сопровождают бельгийского дизайнера на протяжении всей его карьеры. В этот раз Симонс также себе не изменил. Зал показа был украшен инсталляциями Стерлинга Руби, одного из пионеров современного американского искусства и давнего фаворита дизайнера, а на подиум модели выходили под записи Роя Орбисона, Air, The Marx Brothers и John Barry. Не обошлось без маленького трибьюта Дэвиду Боуи, иконы столь любимых дизайнером 80-х, - закрывала показ композиция This Is Not America. Сплошной символизм.

В том, что коллекция будет коммерчески успешна, можно не сомневаться. А Calvin Klein, если и не избавится от звания "бренд нижнего белья и джинсов" (ему это и не надо) в массах, то точно приобретет второе дыхание.