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Первая круизная коллекция Alima
Бренд Alima на сегодняшний день главный поставщик эффектной и качественной вечерней одежды в стране. Юбки и платья с басками, полупрозрачные топы и юбки из многослойного тюля, платья в стиле барокко и цветочный декор – то, благодаря чему стала известна дизайнер Алима Мурзабекова.
Тем не менее, в прошлом сезоне Алима отошла от проверенной формулы – на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Almaty дизайнер показала коллекцию, состоящую из брючных костюмов, тренчей и сложноскроенных платьев. К слову, открытия продолжаются. На днях дизайнер представила первую круизную коллекцию бренда. В ней то, что на сегодняшний день популярно больше всего: повседневные рубашки, превращающиеся при умелом обращении в рубашки на выход, ассиметричные юбки с воланами, очень широкие брюки и топы с бантами, летние тренчи, которые лучше всего носить как платья.
Фотограф: Баурджан Бисмильдин
Стиль: Айзат Сарсембаев
Визаж и прически: Анжелика Кучерова
Модели: Дана Добринская, Анна Процветова
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