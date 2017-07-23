Первая круизная коллекция Alima

Бренд Alima на сегодняшний день главный поставщик эффектной и качественной вечерней одежды в стране. Юбки и платья с басками, полупрозрачные топы и юбки из многослойного тюля, платья в стиле барокко и цветочный декор – то, благодаря чему стала известна дизайнер Алима Мурзабекова.

Тем не менее, в прошлом сезоне Алима отошла от проверенной формулы – на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Almaty дизайнер показала коллекцию, состоящую из брючных костюмов, тренчей и сложноскроенных платьев. К слову, открытия продолжаются. На днях дизайнер представила первую круизную коллекцию бренда. В ней то, что на сегодняшний день популярно больше всего: повседневные рубашки, превращающиеся при умелом обращении в рубашки на выход, ассиметричные юбки с воланами, очень широкие брюки и топы с бантами, летние тренчи, которые лучше всего носить как платья.

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Фотограф: Баурджан Бисмильдин

Стиль: Айзат Сарсембаев

Визаж и прически: Анжелика Кучерова

Модели: Дана Добринская, Анна Процветова