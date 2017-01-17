Весна-лето 2017

Накануне вечером в Нью-Йорке прошел показ американского бренда The Row, основанный Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Показ The Row прошел вне недель моды, накануне старта весенне-летнего сезона. Мэри-Кейт и Эшли Олсен без лишнего шума отказались от какой-либо спешки или пышных шоу. Пригласительные подписывали вручную, а во время шоу усадили гостей на бархатные кресла и диваны в уютной студии, белые стены которой украшают картины Жан-Мишеля Баския. Модели дефилировали не по подиуму, а среди гостей, в кроссовках и с максимально естественным макияжем, как и сами дизайнеры.

Такой же минималистичной и простой стала новая коллекция The Row. Все вещи выполнены всего в трех цветах: черном, белом и хаки. Никаких остромодных худи или коллабораций – весенне-летняя коллекция The Row будто существует вне времени. Ее ключевые элементы - широкая юбка-брюки в пол, платья-топы с открытой спиной, а также идеальные белые рубашки и пальто прямого кроя. Значительную часть коллекции Мэри-Кейт и Эшли Олсен отвели на коктейльные наряды: однотонные платья с акцентом на талию и платья с рюшами, которые дизайнеры используют впервые.