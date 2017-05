От платьев балерин к спортивным костюмам: Коллекция Valentino

Пока бренды, вроде Dior и Louis Vuitton, для презентаций своих круизных коллекций ищут экзотические места по всему миру, креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли для этого события самый понятный город - Нью-Йорк. Мегаполис дизайнер называет третьим домом Valentino после Парижа и Рима. В Европе Пиччоли показывает романтичный Valentino, в Америке - прагматичный. Конечно, с некоторыми лирическими отступлениями.

То, что вчера дизайнер показал в Нью-Йорке журналисты уже окрестили, как haute sport. Круизная коллекция Valentino - это фьюжн спорта, минимализма, уличного и хип-хоп стиля с легким флером романтики и изящности. Узнаваемые романтичные платья Valentino миди длины с фиксированной талией, длинными рукавами и круглым воротом преобразовались в платья спортивные. Часть платьев в коллекции представляют собой сшитые вместе плиссированные юбки и бомберы. Традиционный шифон и тюль заменили технологичные ткани, роскошные принты заменили контрастные полосы, а ювелирную вышивку - клепки и замки. Очевидно, что Пиччоли вспоминает серила База Лурмана The Get Down. Отсюда в коллекции спортивные костюмы с шубами, широкие джинсы, университетские куртки и просторные комбинезоны, сшитые из кружева разных цветов. Энергично и зрелищно, как и сам сериал Лурмана, посвященный музыкальной индустрии Нью-Йорка в 70-х годах.