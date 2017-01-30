Pre-Fall 2017

Неожиданные комбинации в одежде – то, за что любят Sacai. Новой коллекцией Pre-Fall 2017 Титосэ Абэ не обманула ожиданий поклонников, показав самые простые вещи в модернизированном ключе

"Разрезать", "резать". Эти слова Титосэ Абэ употребляет наиболее часто, описывая новую коллекцию Sacai. Титосэ Абэ относится к поколению молодых японских дизайнеров, в работы которой влюблены европейцы. Она не столь "сумасшедша" в работе, как ее более опытные коллеги, но самобытна, интересна и всегда узнаваема.

Одежда из коллекции Pre-Fall 2017 вновь похожа на коллаж. Чтобы создать виртуозную комбинацию Титосэ Абэ приходится не один раз порезать ткань. Стоит внимательно посмотреть на любое платье с принтом, как можно увидеть, что сшито оно не из одной ткани, а нескольких. Плиссированное платье-бюстье Титосэ сшивает с объемным свитером, бушлат – с вязаным кейпом, а парку – с классическим жакетом. Такие комбинации создают ту самую идеальную многослойность, к которой стремятся многие дизайнеры.