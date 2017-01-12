Pre-Fall 2017

Идеально скроенные платья и жакеты, роскошные цветы и все оттенки фуксии в новой коллекции Delpozo Pre-Fall

Креативный директор испанского бренда Жозеф Понт неравнодушен к архитектуре. Фантазийная архитектурность кроя, структурированные силуэты, напоминающие работы Захи Хадид - все эти детали переходят из одной коллекции в другую. В этот раз Жозеф Понт вдохновлялся работами великого бразильского архитектора Оскара Нимейра и бумажными мозаиками британской художницы XVIII века Мэри Делани, участницы "Клуба Синих Чулков".

Для зданий Нимейра, ученика Ле Корбюзье, характерны плавные линии, множественные изибы и криволинейные формы. Подобный эффект применил и Жозеф Понт, воссоздав в одежде плавные ажурные конструкции - объемные рукава-фонарики, платья А-силуэта, брюки-кюлоты. Мозаики художницы нашли свое отражение в объемных вышивках, неопреновых декоративных элементах, лазурных вкраплениях и обилию оттенка фуксии - этот цвет появился практически в каждом образе из новой коллекции.