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Канье Уэст представил новую коллекцию своего бренда Yeezy, в которой заранее ответил на все укоры со стороны критиков

Накануне вечером в Нью-Йорке состоялся один из самых громких показов сезона. Канье Уэст представил коллекцию Yeezy Season 5. Шоу состоялось в фотостудии Pier 59 на Манхэттене, в кромешной темноте. Каждый образ сначала проецировали на огромном экране со всех 360 градусов и только потом показывали на подиуме - освещали в студии только его. Сделано это не просто так. Прошлогодний показ Yeezy Season 4 критиковали в западной прессе за многое, в том числе, за место проведения. В солнечном парке Мэдисон-Сквер гостям шоу приходилось щуриться, чтобы хоть каким-то образом увидеть вещи из коллекции рэпера. Поэтому со стороны Уэста - это недвусмысленный укол в сторону модных критиков.

Сама коллекция не менее провокационная. Уэст рискнул и представил публике новый облик Yeezy. Вот только она его уже видела. Дизайнер использовал большое количество отсылок к работам Vetements, Raf Simons и Gosha Rubchinskiy. Например, красные спортивные костюмы с акцентом на талию, комплекты из денима, огромные кардиганы, рыбацкие ботфорты и клетчатые рубашки.

В работе над Yeezy Season 5 Уэст обратился и к тренду на мерч. Свитшоты украшают надписи Calabasas, где проживает его семья, и Lost Hills - название будущего альбома Канье, который он выпустит совместно с Дрейком. К тому же, рэпер выпустил новую модель кроссовок: с футуристичным дизайном, объемной платформой и неоновыми шнурками. Пожалуй, именно их можно назвать наиболее сильной частью коллекции Yeezy Season 5.