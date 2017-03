Любовь к спорту, see now, buy now и The Weeknd: Показ H&M Studio

Весна-лето 2017

Вчера вечером на показе в рамках Недели моды в Париже была представлена новая коллекция H&M Studio сезона весна-лето 2017. Впервые коллекция H&M Studio вышла в формате see now, buy now. Уже сегодня ее можно приобрести в избранных магазинах по всему миру, а также в онлайн-магазине H&M. В Алматы новая коллекция будет доступна в день открытия – 18 марта