Любовь к спорту, see now, buy now и The Weeknd: Показ H&M Studio

Весна-лето 2017

Вчера вечером на показе в рамках Недели моды в Париже была представлена новая коллекция H&M Studio сезона весна-лето 2017. Впервые коллекция H&M Studio вышла в формате see now, buy now. Уже сегодня ее можно приобрести в избранных магазинах по всему миру, а также в онлайн-магазине H&M. В Алматы новая коллекция будет доступна в день открытия – 18 марта

"Новый подход делает моду мгновенно доступной потребителю, с самого первого момента появления модели на подиуме. Это новая эра в модной индустрии, и мы ценим возможность прямой коммуникации с покупателями, открывающейся в рамках концепции показа see now, buy now. Мы стали еще на шаг ближе к покупателям, и это очень позитивные изменения", – комментирует Пернилла Вольфарт, руководитель направления дизайна и креативный директор H&M.

Показ проходил в Парижском теннисном клубе. Здесь шведский бренд уместил все: широкий подиум, pop-up shop, сцену и сиденья на 800 человек. Представлял новую коллекцию H&M Studio звездный модельный состав: Джиджи и Белла Хадид, Адвоа Абоа, Эмбер Валетта, Джордан Барретт, Луи Боргес, Линейзи Монтеро и другие. Сама одежда выполнена в спортивном стиле: кружевные "теннисные" платья, плотные лосины, формирующие силуэт и очень легкие плащи, шелковые брючные костюмы и халаты, "боксерские" шорты и длинные сарафаны из технологичной ткани, монохромные анораки и сандалии из переработанных материалов.

После окончания шоу более 800 присутствовавших на мероприятии гостей, стали свидетелями выступления музыканта The Weeknd. Сразу после показа в Париже покупатели со всего мира могли приобрести предметы из коллекции H&M Studio онлайн. С 10 часов утра сегодняшнего дня коллекция появится в избранных магазинах сети по всему миру.