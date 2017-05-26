Отказ от сезонности в новой коллекции Ruban

Сестры Алиса и Юлия Рубан последовали мировому тренду, решив отказаться от строгой сезонности. В новом лукбуке Ruban представлены две коллекции одновременно - круизная и осенне-зимняя.

Дизайнеры воспользовались проверенной формулой - простые формы в сложной подаче. Таким образом обычные свишоты, сарафаны, косухи, платья-рубашки, двубортные пальто представляются в необычной интерпретации. Особый акцент сестры сделали на деталях - расшитые кристаллами броши, крупные деревянные пряжки, деревянные пуговицы неправильной формы, льняные рюши на летней обуви, тончайший древесный рисунок на каблуках, клатчах, серьгах и браслетах. Впервые дизайнеры используют деним - из него сделаны парки и сарафаны-перевертыши, асимметричные мини-юбки и джинсы с защипами.