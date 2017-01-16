Pre-Fall 2017

Опубликован лукбук новой коллекции Rochas. И в нем - парча, меха, кружева и кожа питона

Уличный стиль, аскетизм, базовый гардероб, осознанное потребление - последние несколько лет мода стремится к упрощению. Все устали от количества вещей, от роскошной одежды, никто не хочет наряжаться, как раньше. Одежда для многих стала защитным коконом. Настроение у потребителей и дизайнеров такое, ничего не поделаешь. Не у всех, разумеется. Возьмем креативного директора Rochas Алессандро Дель Аква. Он признается, что любит буржуазию. Но отмечает, что она, как и любой другой стиль, не должна быть правильной и каноничной. Вся суть - в неправильности, в недостатках.

К слову, недостатков, у межсезонной коллекции Rochas нет. Коммерчески продуманная, она сочетает в себе некоторые элементы той самой буржуазности и понятную всем одежду. Так, кружевные комлекты из юбки и рубашки скрываются под строгими жакетами, пышные шелковые юбки уравновешивают кардиганы, а платьев из парчи практически не видно под пальто.