Pre-Fall 2017

В коллекции MSGM Pre-Fall 2017 Массимо Джорджетти показывает один из главных трендов сезона - athleisure - на британский манер

Athleisure (сочетание слов athletic - спортивный и leisure - досуг) в 2017 году уже даже не столько тренд, как было в 2016, а настроение. И носят спортивную одежду в сочетании с базовыми предметами гардероба, например, с теми же пальто, ради удобства. В коллекции MSGM Массимо Джорджетти наделяет тенденцию британским характером. Неслучайно. Вдохновлялся дизайнер образами принцессы Дианы. Но не с официальных приемов и светских выходов, а из повседневной жизни. В частности, ее спортивными образами.

Спортивные брюки и футболки в коллекции соседствуют с классическими пальто и ботильонами, спортивные куртки - с джемперами и бомберами в "Уэльскую" клетку, теннисные юбки в мелкую плиссировку с мужскими жакетами, объемные худи надеваются на прозрачные платья, а кардиганы - с брюками из виниловой кожи. Романтичные длинные платья Джорджетти делает не претенциозными - например, наносит на них изображения немецких догов или сочетает с мужскими пиджаками и дутыми куртками. А в сочетании со спортивными кофтами и теннисными повязками их торжественность и вовсе исчезает.