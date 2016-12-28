Resort 2017

Опубликован лукбук круизной коллекции J. W. Anderson

Новый круизный лукбук J. W. Anderson во многом перекликается с основной коллекцией бренда. Некоторые ее части, вроде многослойного белого платья в духе принцессы Леи, почти в неизменном виде переходят в круизную коллекцию. Например, платье на пуговицах из денима Джонатан Андерсон преобразовывает в брючный костюм, рубашки и блузы теперь перешивает не в платья, а комбинезоны.

В остальном же Андерсон обращается к своей предыдущей работе не так явно, делая акцент на объем и цвет. Большую часть новой коллекции дизайнера составляют кожаные куртки на пуговицах, брючные костюмы, трикотажные джемперы, юбки и платья приглушенных или, наоборот, насыщенных летних оттенков.