Весна-лето 2017

Опубликован лукбук новой "демократичной" коллекции Ulyana Sergeenko. Вдохновлена она не дворянской Россией, а советскими 60-ми

Вторая, более бюджетная линия Ulyana Sergeenko существует по принципам деми-кутюра. Это означает, что каждая вещь коллекций создается вручную: не только коктейльные платья, но и простые юбки-плиссе с платьями-рубашками. В подиумной линии Ulyana Sergeenko Haute Couture дизайнер часто идет на эксперименты: одну коллекцию посвящает спорту, другую – цирку и сценическим костюмам. Концепт Ulyana Sergeenko Demi-Couture, наоборот же, постоянен.

Как и прежде, его основу составляют платья силуэта new look, коктейльные образы и цветочные сарафаны. Во многом образы вдохновлены советскими 60-ми вперемешку с военным временем. Наравне с легкомысленными розовыми мини и цветочными рюшами в коллекции присутствуют строгие тренчи в милитари-стиле.

Жемчужина новой коллекции Ulyana Sergeenko – темно-синее пальто-кейп, которое одновременно напоминает военный плащ и выходной наряд.