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MBFW, день 2: AiSho, Zherebtsov
"Апашки", "келинки" и современные панки
AiSho
Второй день MBFW Almaty запомнился дебютом казахстанского бренда AiSho. Его основательницы – Айман Орынбасарова и Шолпан Нурмухамбетова – известны работами с верхней одеждой. В своей первой подиумной коллекции дизайнеры обращаются к популярной сегодня советской эстетике, но в несколько ином русле. Вместо футболок с советскими лозунгами и спортивных олимпиек на моделях – бабушкины шали, объемные шерстяные жилеты, кардиганы и "сиротские" платья в цветочек. Проще говоря, героини дебютной коллекции AiSho – не "гопники" Рубчинского, а казахстанские "апашки" и "келинки". Ностальгический эффект коллекции еще больше подчеркивает умелая стилизация: шерстяные носки и сандалии, блестящая водолазка и двубортный клетчатый жакет, очки в ретро-оправе и береты, какие носили наши мамы и бабушки.
Zherebtsov
Закрыл второй день MBFW Almaty показ одного из самых популярных казахстанских дизайнеров Леонида Жеребцова. Осенне-зимняя коллекция бренда логически продолжает предыдущую, лозунгом которой стала фраза I'm tired of fashion. Что остается сделать модной индустрии, чтобы привлечь к себе внимание? Превратиться в субкультуру. Панки, "гопники", сникерхеды – сегодня мода делится на касты. У субкультуры Zherebtsov есть приставки – она "молодежная" и "угрожающая". На подиум выходят скейтеры и юные модели с разрисованными лицами, в черных комбинезонах и c канистрами вместо сумок. Идею destroy-fashion поддерживает и одежда: перевернутые худи, корсеты и баски из необработанного денима, ремни безопасности вместо классических кожаных поясов. Становится ясно – это не поколение Z: она увлекается не техно-рейвами, а боями (на лицах моделей – кровавые ссадины), не коллекционированием кроссовок, а разрушительными хобби. Это молодежь не 2017-го, а 1997 года – поколения Марка Рентона и "Бойцовского клуба", когда субкультура была больше, чем одеждой или модой – она была образом жизни.
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