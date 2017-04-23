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Мода / Коллекции

MBFW Almaty, день 3: Alima, Aiken, Assel

Насмешки над дресс-кодом, культурная идентичность и ностальгическая Алма-Ата

MBFW Almaty, день 3: Alima, Aiken, Assel

Alima

В 1998 году Шерон Стоун появилась на красной дорожке  "Оскара", готовиться к которой принято за полгода, не в кутюрном платье, а простой белой рубашке мужа. Риск оправдался  насмешка актрисы над напыщенным дресс-кодом церемонии до сих пор считается одним из лучших моментов в истории награды. Сегодня во многом благодаря этому выходу на красных дорожках можно появляться хоть в брюках-ботфортах Balenciaga.

В Казахстане  вряд ли, поэтому прием пришлось повторить. Спустя 19 лет осовременить самый консервативный сегмент казахстанской моды взялась дизайнер Алима Мурзабекова, главный поставщик вечерних нарядов в стране. Бренд получил известность за счет эффектных коктейльных платьев и романтичных юбок с басками, которые клиентки бренда предпочитают носить на свадьбы, девичники и светские рауты. И тот факт, что неожиданно чуть ли не половину новой коллекции Alima занимают ассиметричные трикотажные топы, широкие брюки в клетку, пиджаки с объемными рукавами и черные тренчи, говорит о большой решимости дизайнера.

Aiken

История Казахстана сложилась таким образом, что раньше нам не доводилось задумываться о своей культурной идентичности. Постоянная разрозненность, подчинение царской России, затем вхождение в состав СССР. Как полноценная самостоятельная единица Казахстан существует только 26 лет  страна действительно молодая. И, как любому молодому человеку, нам пока только предстоит себя узнать. Решить вопрос культурной идентичности представляется первостепенной важностью, за который берутся писатели, художники, режиссеры, музыканты и в том числе дизайнеры. Вполне логично, что эту задачу ставит перед собой и молодой казахстанский бренд Aiken.

Пока все, что мы о себе знаем, – это прошлое, и оно кочевое. С этническими узорами, массивными металлическими украшениями и незамысловатым кроем. Именно к этой части родной культуры обращается начинающий дизайнер Айгерим Акенова. Как казахстанская культура и мода, она пока только ищет свой облик. 

Assel

Осенне-зимнюю коллекцию своего бренда дизайнер Асель Нусипкожанова посвятила маме. Если быть точнее  ее молодости, которая пришлась на середину 80-х. По сути, сама Асель не застала маму в этот период ее жизни и при создании коллекции ориентировалась на фотографии из семейных альбомов. На этих снимках перед дизайнером предстает не только малоизвестная сторона жизни мамы, но и родного города, который тогда еще не думал менять имя. Сегодня, как фотографии из старого альбома, Алма-Ата  это не место, а время. И его принято романтизировать. Что удивительно, сегодня по этому периоду родного города ностальгируют даже те, кто его не застал. Забываются волнения перестройки и повсеместный кризис, помнятся только просторные зеленые улочки и пластинки.

Этот отказ от трезвого взгляда на давно ушедшие дни дизайнер передает умело. В коллекции Assel нет дефицитных джинсов с высокой посадкой, растянутых свитеров и объемных, почти шарообразных ветровок. Основу коллекции составляют воздушные жилеты цвета сахарной ваты, почти виниловые фисташковые дубленки и детсадовские платья с рюшами, бантами и мозаикой. Не хватает только розовых очков.

Камила Исмагамбетова

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