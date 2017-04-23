MBFW Almaty, день 3: Alima, Aiken, Assel

Alima

В 1998 году Шерон Стоун появилась на красной дорожке "Оскара", готовиться к которой принято за полгода, не в кутюрном платье, а простой белой рубашке мужа. Риск оправдался – насмешка актрисы над напыщенным дресс-кодом церемонии до сих пор считается одним из лучших моментов в истории награды. Сегодня во многом благодаря этому выходу на красных дорожках можно появляться хоть в брюках-ботфортах Balenciaga.

В Казахстане – вряд ли, поэтому прием пришлось повторить. Спустя 19 лет осовременить самый консервативный сегмент казахстанской моды взялась дизайнер Алима Мурзабекова, главный поставщик вечерних нарядов в стране. Бренд получил известность за счет эффектных коктейльных платьев и романтичных юбок с басками, которые клиентки бренда предпочитают носить на свадьбы, девичники и светские рауты. И тот факт, что неожиданно чуть ли не половину новой коллекции Alima занимают ассиметричные трикотажные топы, широкие брюки в клетку, пиджаки с объемными рукавами и черные тренчи, говорит о большой решимости дизайнера.

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Aiken

История Казахстана сложилась таким образом, что раньше нам не доводилось задумываться о своей культурной идентичности. Постоянная разрозненность, подчинение царской России, затем –вхождение в состав СССР. Как полноценная самостоятельная единица Казахстан существует только 26 лет – страна действительно молодая. И, как любому молодому человеку, нам пока только предстоит себя узнать. Решить вопрос культурной идентичности представляется первостепенной важностью, за который берутся писатели, художники, режиссеры, музыканты и в том числе дизайнеры. Вполне логично, что эту задачу ставит перед собой и молодой казахстанский бренд Aiken.

Пока все, что мы о себе знаем, – это прошлое, и оно кочевое. С этническими узорами, массивными металлическими украшениями и незамысловатым кроем. Именно к этой части родной культуры обращается начинающий дизайнер Айгерим Акенова. Как казахстанская культура и мода, она пока только ищет свой облик.

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Assel

Осенне-зимнюю коллекцию своего бренда дизайнер Асель Нусипкожанова посвятила маме. Если быть точнее – ее молодости, которая пришлась на середину 80-х. По сути, сама Асель не застала маму в этот период ее жизни и при создании коллекции ориентировалась на фотографии из семейных альбомов. На этих снимках перед дизайнером предстает не только малоизвестная сторона жизни мамы, но и родного города, который тогда еще не думал менять имя. Сегодня, как фотографии из старого альбома, Алма-Ата – это не место, а время. И его принято романтизировать. Что удивительно, сегодня по этому периоду родного города ностальгируют даже те, кто его не застал. Забываются волнения перестройки и повсеместный кризис, помнятся только просторные зеленые улочки и пластинки.

Этот отказ от трезвого взгляда на давно ушедшие дни дизайнер передает умело. В коллекции Assel нет дефицитных джинсов с высокой посадкой, растянутых свитеров и объемных, почти шарообразных ветровок. Основу коллекции составляют воздушные жилеты цвета сахарной ваты, почти виниловые фисташковые дубленки и детсадовские платья с рюшами, бантами и мозаикой. Не хватает только розовых очков.