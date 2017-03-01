Осень-зима 2017/18

Романтичный идеалист Симон Порт Жакмю назвал свою новую коллекцию L'Amour D'un Gitan ("Любовь цыгана"), на деле которая оказалась очень испанской

Все коллекции дизайнера - очень личные. Его первые коллекции были вдохновлены мамой и бабшкой, а также эстетикой90-х: укороченные топы с объемными рукавами, укороченные обтягивающие брюки, мини-юбки и "мужские" жакеты. За несколько лет работы Жакмю перешел из категории дизайнеров, подающих надежды, в звезду французской независимой моды. На его показ ломятся молодые, по-настоящему модные французы, а сам Кристиан Лакруа (Жакмю его обожает) шлет ему цветы перед началом шоу в знак поддержки.

Не поменялась только эстетика. Это все тот же минимализм из 90-х и много экспериментов с формами, объемами и деконструкцией. Новая коллекция Jacquemus навеяна увлечением дяди Жакмю - он был тореадором. Отсюда в коллекции топы и блузы с драпировками и объемными рукавами, брюки тореадоров - обтягивающие, до середины голени и на высокой талии, подчеркивающие талию жакеты, туфли с квадратными каблуками и вычурные головные уборы.