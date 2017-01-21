Pre-Fall 2017

Ключевым элементом новой коллекции Walk of Shame стали пайетки - но не блестящие новогодние, а очень элегантные стальные, идеально подходящие для повседневной носки

Как стильно перейти из лета в зиму, рассказывает дизайнер Андрей Артемов. В новой коллекции pre-fall 2017 креативный директор бренда предлагает сочетать простые и элегантные платья в пайетках, платья-рубашки, шорты с защипами, широкие брюки, рубашки с объемным воротником с теплыми вещами в холодные сезоны и носить по отдельности с наступлением теплой погоды. Из верхней одежды представлены бомберы, пальто-одеяло, пальто с широкими лацканами и укороченные тренчкоты.

Каждый сезон дизайнер выбирает ключевой элемент коллекции - в этот раз ими стали стальные пайетки и принты по мотивам советских открыток. По традици, в коллекцию также вошли футболки с обновленным слоганом Walk of Shame Me.