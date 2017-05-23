Легинсы, цветастые платья и стеганые пальто в коллекции Isabel Marant

Легинсы из 80-х, блестящие, ярких цветов, продолжают оставаться в топе трендов 2017 года. Увлечение легинсами дошло и до французского дизайнера Изабель Маран. В стилизации легинсов Изабель Маран солидарна с другими дизайнерами. Лучше и эффектнее всего легинсы выглядят в паре с цветастыми платьями, ассиметрично сшитых из лоскутов разной ткани, и длинными блузами. Последний – альтернативный офисный вариант. Добавить к образу остается только объемный жакет.

При всей своей экспериментальности Изабель Маран остается практичной в своих взглядах на стиль и моду. Не хочется легинсов? В коллекции есть достаточное количество укороченных узких и расклешенных брюк, брюк-бананов, а также широких длинных. Носить их хорошо с грубыми сандалиями, свитерами, куртками, тренчами и стегаными пальто. Вся верхняя одежда в духе Isabel Marant – с объемными плечами и подчеркнутой талией.