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Возвращение к античности: Круизный показ Chanel
Специально к показу в Гран-Пале построили огромную инсталляцию в виде греческого храма
В этот раз Карл Лагерфельд изменил своей излюбленной традиции проводить круизные показы Chanel в разных частях мира и вернулся в Париж, в привычный Гран-Пале. И если в последних двух коллекциях дизайнер вовсю эксплуатировал тему футуризма, технологий и будущего, то вдохновением для новой круизной коллекции стала Древняя Греция. Хитоны, высокие гладиаторские сандалии всех оттенков, накидки, многочисленные украшения, драпировки и роскошное убранство зала, выполненное в стиле греческого храма – коллекция – дань эллинской цивилизации. Но каждый образ переосмыслен в соответствии c ключевыми кодами Chanel – греческие тоги сочетаются с неизменными твидовыми жакетами, короткими юбками, минималистичными платьями и короткими комбинезонами. Отсюда и название – The Modernity of Antiquity (в переводе с англ. – "Современная античность"). Запуска ракеты не было, но Лагерфельд снова всем напомнил, даже вдохновляясь древностью, он нацелен только на будущее.
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