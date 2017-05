Возвращение к античности: Круизный показ Chanel

В этот раз Карл Лагерфельд изменил своей излюбленной традиции проводить круизные показы Chanel в разных частях мира и вернулся в Париж, в привычный Гран-Пале. И если в последних двух коллекциях дизайнер вовсю эксплуатировал тему футуризма, технологий и будущего, то вдохновением для новой круизной коллекции стала Древняя Греция. Хитоны, высокие гладиаторские сандалии всех оттенков, накидки, многочисленные украшения, драпировки и роскошное убранство зала, выполненное в стиле греческого храма – коллекция – дань эллинской цивилизации. Но каждый образ переосмыслен в соответствии c ключевыми кодами Chanel – греческие тоги сочетаются с неизменными твидовыми жакетами, короткими юбками, минималистичными платьями и короткими комбинезонами. Отсюда и название – The Modernity of Antiquity (в переводе с англ. – "Современная античность"). Запуска ракеты не было, но Лагерфельд снова всем напомнил, даже вдохновляясь древностью, он нацелен только на будущее.

