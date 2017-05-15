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Японское круизное шоу Louis Vuitton
Театральный макияж кабуки, принты Кансая Ямамото и безупречный первый ряд
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Мэр итальянской деревушки готов оплатить переезд всем новым жителям
"Сидящая балерина" Джеффа Кунса появилась у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке
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