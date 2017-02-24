И немного меха

Главным достоянием новой коллекции Fendi Карл Лагерфельд и Сильвия Фенди сделали не мех, а красные ботфорты

Перед началом шоу Fendi на улице образовалась толпа людей, протестующих использование натурального меха в изготовлении одежды. В случае с Fendi это не единичный случай – главный меховой трендсеттер в мире моды постоянно критикуют за использование натурального меха. Успокоит защитников животных это или нет, но в осенне-зимней коллекции Fendi поразительно меньше меха, чем обычно. Пара шуб натурального краса (редко – с цветочными узорами), понятные всем силуэты – мех в данном случае не кричит, а показывает статусность.

Несколько сезонов назад Fendi определил для себя новую стратегию – привлечение молодых покупателей. Отсюда – обновленные коллекции сумок, меховые брелоки, съемные ремни, в одежде – спортивные брюки, кожаные бомберы, юбки мини и романтичные легкомысленные платьица. Нельзя сказать, что в новом сезоне Лагерфельд и Фенди стратегию не поддерживают, но, очевидно, что дизайнеры немного сменили курс на классику. Использование классических силуэтов не обязательно означает, что все образы безопасны и созданы для офиса. Например, в прозрачных летящих платьях, к которым с внутренней стороны пришиты боди, в красных ботфортах и комплектах из шерсти с лазерной вышивкой вряд ли кто осмелится появиться на работе. Но дизайнеры уравновешивают этот блок шелковыми плиссированными юбками, классическими рубашками и английскими брючными костюмами.