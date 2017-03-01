Осень-зима 2017/18

Гостей недели моды Париж встретил дождем, сумасшедшим трафиком и длительной задержкой показов. Согреться и зарядиться гостям удалось только вечером - на шоу Saint Laurent

На фоне минималистичной и классической моды, которая захватила умы большого количества дизайнеров, Saint Laurent выглядит радикально дерзко и вызывающе сексуально. Даже условную повседневную одежду Энтони Ваккарелло нагружает вещами, которые легче представить на дискотеке или рок-н-рольной диве, живущей за пределами реальности. Например, простые футболки он стилизует с очень короткими юбками и сапогами с собранным гармошкой голенищем, а черные брюки скинни с полностью прозрачными топами. Продает секс Ваккарелло почти в каждом образе: мини-юбками, кожаными платьями с открытой грудью, латексными брюками - инструментов не так много, но они хорошо работают всегда. Работают в этой коллекции и длинные рукава-перчатки с мехом барашка - они будут популярны несмотря на стоимость.

По большому счету, вторая коллекция Ваккарелло для Saint Laurent не сильно отличается от дебютной. Это все те же сексуальные 80-е с широкими плечами, оборками на юбках, прозрачными рубашками и вечерними платьями с выдающимися вырезами и блестящими сапогами. Коллекция большая - 108 образов. В ней - и эстетика самого Ваккарелло, и Saint Laurent времен Альбера Эльбаза, и Balenciaga Николя Жескьера, и Saint Laurent периода Тома Форда. И ей, очевидно, из-за такого количества не хватает редактирования. Есть одежда потрясающая, есть - не очень. Но главная претензия, которая будет предъявлена Ваккарелло не раз, заключается в том, что если вы не носите размер XS и не обладаете ростом 178 см - одежда Saint Laurent не для вас.