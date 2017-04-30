Концептуальные свадебные наряды в коллекции Viktor & Rolf

Со свадебной коллекцией дизайнерский дуэт Viktor & Rolf дебютировал прошлой осенью. На одной коллекции дизайнеры не остановились. И дальнейшие намерения у них, похоже, серьезные. Вторая свадебная коллекция получилась гораздо больше первой – в нее вошли 22 наряда для невест.

Свадебный наряд в представлении Viktor & Rolf – это не только длинные платья, но и комбинезоны и платья А-силуэта в духе Chanel. Все наряды в коллекции – классические силуэты и белый цвет. Но традиционными их назвать нельзя. Так, бюстье платьев дизайнеры украшают крупными цветами, ремешки на талии завязывают кукольным бантиком, а если используют драпировки, то делают это нарочито гротескно. Необычные для свадебной церемонии мини-платья расшивают жемчугом и камнями и легкомысленными рюшами.