Кинематографичные рекламные кампании Prada и Miu Miu

Сезон весна-лето

Сразу два итальянских бренда поделились своими рекламными кампаниями нового сезона. Вдохновением для обеих съемок послужил кинематограф 60-х годов

Prada

Фотографом новой съемки выступил Вилли Вандерпере, сменивший на этом посту Стивена Майзела, который снимал рекламные кампании Prada на протяжение почти двух десятилетий. Вместо того, чтобы раскрывать одну тему, Вандерперре взял за основу пять визуальных направлений, условно обозначив их как Пути, Границы, Станции, Выходы и Ландшафты. Получившиеся фотографии лучше всего описывают атмосферу научно-фантастических фильмов 60-х годов - пустынные коридоры, минималистичные интерьеры служат фоном для эклектичных и геометричных принтов. Героями рекламной кампании стали Саския де Брау, Аманда Мерфи, Крис Грикайте и Гиедре Дукаускайте.

Лицом новой мужской коллекции Prada стал актер Джуд Лоу, который отметился в этом году в сериале Паоло Соррентино "Молодой папа". В отличие от женской кампании Вилли Вандерпере сделал снимки с Джудом Лоу черно-белыми, а само действие происходило на пляже.

01

.

08

Miu Miu

Совсем к другой реальности обратился фотограф Аласдаир МакЛелан в рекламной кампании Miu Miu. Солнечные берега, морской бриз, юные модели-миллениалы в цветастых купальниках и халатах-пальто - британский фотограф воссоздал в своих снимках атмосферу итальянских и американских комедийных летних фильмов типа "Пляжные игры" и "Обгон". Впервые после трехлетнего перерыва к сотрудничеству вернулась молодая актриса Элль Фаннинг. Компанию ей составили юные звезды социальных сетей Соня Бен Аммар, Эльза Бризингер и Биргит Кос.