KFW Astana осень-зима 2017/18: Лучшее

В Астане прошел первый сезон Недели моды Kazakhstan Fashion Week Astana. Развивают Казахстанскую неделю моды в столице Ирина Байжанова и Ольга Ким. За три дня гости KFW Astana увидели больше 10 коллекций казахстанских и зарубежных дизайнеров, а также прослушали лекции от экспертов индустрии: редакторов, стилистов, байеров. Мы выбрали самые заметные коллекции.

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Молодой казахстанский бренд, для дизайнеров которого участие в первом сезоне KFW Astana стало дебютом. Основа одежды – минимализм с деконструкцией. Необработанные края и ассиметричные подолы, вырезы в форме кругов и оборки на рукавах и воротах. Объективно: есть вещи откровенно удачные, есть – не очень. Что всегда характерно для начинающих дизайнеров.

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Sergei Shabunin

Сергей Шабунин уделяет большое внимание текстилю, цвету и соединению в изделиях нескольких фактур. Коллекция Sergei Shabunin осень-зима 2017/18 – это, в первую очередь, роскошная верхняя одежда. Пальто цвета драгоценных камней, расшитых цветочными и растительными принтами, мелкими узорами и натуральным мехом. Усиливают впечатление от них фольклорные платья и юбки, созданные в технике пэчворк, топы, расшитые перьями, и пестрые блузы в стиле 70-х годов с широкими рукавами.

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Tiko Nebieridze

Грузинского дизайнера Тико Нибиеридзе хорошо знает алматинская и астанинская публика. Дизайнер несколько раз участвовала в Kazakhstan Fashion Week в Алматы, совместно с концептуальным бутиком Seven Life Store проводила показы в Астане, а теперь была официально представлена на площадке KFW Astana. В своих коллекциях Тико здорово микусует грузинский стиль с европейским. Грузия – это черный и красный цвета, правильная драматичность в образах и блестящая ручная работа с текстилем. Пальто, вечерние платья и длинные легкие халаты создаются в технике пэчворк, дополнительно украшаются вышивкой, бахромой и аппликацией. Ударное количество ручной работы используется, разумеется, в вечерних образах. Дневные образы, выполненные в молочно-белых оттенках, не проще: на костюмы надеваются прозрачные дождевики, наносятся лозунги, а классические жакеты режутся пополам – таким образом, верх превращается в прозрачную блузу.