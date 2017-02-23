Осень-зима 2017/18

Как Алессандро Микеле взял на себя роль алхимика

Алхимия – наука древняя, существовавшая на протяжении всего средневековья. Целью алхимиков было создание вещества, которое бы превращало неблагородные металлы в благородные – золото, серебро. На шоу Gucci, которое открывало Миланскую неделю моды, Алессандро Микеле в своем роде взял на себя роль алхимика. Получается у него это – превращать совершенно обыденные вещи в фантастические – очень хорошо. Цветы, люрекс, блестки, животные и растительные принты, клетка, кружево и перья, мех и разноцветная бахрома, сложная вышивка и винтажные ткани. Разные эпохи и культуры – Микеле соединяет все. Ему неинтересно создавать простые вещи, ему хочется творчества, декоративности (пусть иногда и излишней), творческого хаоса. Он сам себя сранивает с алхимиком, который смешивает ингридиенты и получает пьянящую смесь. И коллекция, действительно, пьянящая. Карнавальная, избыточная, физически большая – 120 образов. В этом многослойном пироге из цветов, деталей, аксессуаров и принтов невозможно рассмотреть вещи по отдельности.

Но это перегруженная алхимия не для всех. Безусловно, одежда хорошо выглядит на подиуме, будет прекрасно смотреться на журнальных разворотах и на манекенах в магазинах. Но она требует соответствующего настроения и повода, идеально, если это будет карнавал. Но в реальной жизни, кроме блогеров, никто не осмелится вопроизвести total look. В целом, это и не нужно.