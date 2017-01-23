Summer of Love

Джиджи Хадид разработала новую коллекцию для Tommy Hillfiger, вдохновившись солнечной Калифорнией и культурой хиппи

В конце 2015 года Tommy Hilfiger объявил Джиджи Хадид амбассадором бренда. Согласно контракту, модель должна стать не просто лицом бренда, но и разработать для него коллекцию одежды. Модель создала для бренда не только именную линию одежды, но и авторский парфюм. А сразу после завершения работы над первой коллекцией с удвоенным рвением взялась за вторую.

Вдохновением для модели послужила солнечная Калифорния и хиппи-культура. В частности, событие 1967 года, когда сразу тысячи хиппи собрались в одном из кварталов Сан-Франциско, чтобы праздновать любовь, свободу и равенство. То лето было обозначено в истории как "Лето любви". В коллекции представленно множество элементов хиппи-культуры того времени – брюки-клеш, обилие денима, яркие оттенки, цветочные принты, цыганские платья и, разумеется, платформы.