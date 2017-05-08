Какая она - женственность Prada?

В моде - курортный сезон. Большие бренды во главе с креативными директорами разъезжаются по разным уголкам мира для презентации новых круизных коллекций. Миучча Прада же разумна и сдержанна. Для презентации первого самостоятельного межсезонного шоу дизайнер выбрала родной Милан. Показ прошел в миланской галерее Vittorio Emanuele II, куда съехались более 200 гостей.

Розовые стены галереи, юные девушки в провокационных прозрачных платьицах зефирных оттенков, тоненькие косы, яркие губы и повязки на голове с перьями. Очень мило, но Миучча Прада не прелесть. И на женственность, сексуальность и изящность у нее другой взгляд. Более сложный, изощренный, феминистский. С первого же образа дизайнер дает понять - заигрывать традиционно она не намерена. Прозрачной юбке надетой на легкое платье она подбирает спортивную куртку с викторианскими рукавами, а лодочкам на низком каблуке - гетры. Этот спортшик, лихо замешанный с силуэтами 20-х, станет лейтмотивом всей коллекции. Теннисные юбки надеваются поверх прозрачных, а под теми, в свою очередь, прячутся короткие шорты для бега. Офисные жакеты перестают быть таковыми, когда рукава оказываются от спортивной куртки, а теннисные платья-рубашки вполне могут быть нарядными, если на юбку пришить перья, а на шею повесить крупные ожерелья из пайеток.