Pre-Fall 2017

Опубликован новый лукбук Ellery, вещи из которого Нина Симон в наши дни носила бы, не снимая

Как придать бархатному, богатому интонациями и провокативному голосу Нины Симон материальное воплощение? Задача кажется невыполнимой, вот только, без сомнений, главный австралийский дизайнер Ким Эллери с ней справилась на "ура". Лукбук Ellery Pre-Fall 2017 всецело пропитан музыкой Нины Симон и джаза. Ткани с богатой текстурой, как бархат глубоких теплых оттенков, – лучшая аллюзия, а такие детали, как шнуровка, глубокие вырезы и лаковые ботфорты, – ее неоспоримая чувственность. Эксперименты с кроем говорят о революционном духе самого джаза.

Коллекция богата объемами, которые при этом не лишают одежду ноты сексуальности. Ким Эллери четко помнит ключевое правило стилизации: объемный низ сочетается с приталенным верхом, и наоборот. В новом лукбуке Ellery рыбацкие ботфорты идут в паре с приталенным бархатным мини, кожаные куртки пошиты с акцентом на талию, а жакеты с крупными воланами сочетаются с брюками-клеш.