Осень-зима 2017/18

Оливье Рустен, очарованный сильными женщинами, на вчерашнем показе Balmain вывел на подиум настоящих амазонок

Боксерские косы, агрессивный макияж глаз и золотистые губы, одежда с маскировкой под волчиц, тигриц и змей – для Оливье Рустена в новом сезоне женщины не просто сильные, они – хищницы. Амазонки. Агрессивные, грациозные и, несомненно, в этом образе сексуальные.

Любить или ненавидить работу Рустена в Balmain – личное дело каждого. Но его максималистский подход, его умение работать с одеждой достойны уважения. В коллекции очень много африканских мотивов – от узоров до бахромы и вышивки бисером, но впечатляет больше всего количество принтов – зебра, леопард, питон, крокодил, волк. Он собрал практически все самые активные и сложные принты. Есть в этом замечательная уловка: вся экзотическая и редкая в коллекции кожа – ненатуральная. А в некоторых случаях и вовсе не кожа, а простая ткань, которая очень виртуозно и натуралистично окрашена.