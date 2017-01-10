Emilio Pucci Pre-Fall 2017

В будущем модном сезоне с новой силой обретают популярность легинсы и явление mismatched shoes – ношение обуви разного цвета. Как носить два горячих тренда правильно, подсматриваем в лукбуке новой коллекции Emilio Pucci

Легинсы официально возвращаются в моду. Ничего общего со спортом и популярной в 80-х аэробикой они в 2016 году не имеют. Носить их нужно с платьями и юбками, смелым – с топами. Этим правилом пользуется и Массимо Джорджетти. В лукбуке новой коллекции Emilio Pucci дизайнер миксует легинсы с топами, яркими носками и босоножками разных цветов. Последний стилистический прием – тоже тренд. Но не новый. Босоножки разного цвета в свое время носили Кэрри Брэдшоу, много позже – Амаль Клуни и Леди Гага, а в новом сезоне обувь разного цвета появилась на показе Céline.

В коллекции Pre-Fall 2017 Массимо Джорджетти поддерживает еще один тренд и настроение моды 2016 года – athleisure. Проще говоря, соединение элементов спортивной экипировки с любимыми вещами из гардероба. Так, классическим брюкам парой выступают боди, а кейпам и босоножкам – велюровые спортивные костюмы.