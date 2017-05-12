Из Калифорнии с любовью: Круизный показ Dior

Новое круизное шоу Dior прошло в горах Санта-Моники – в национальном парке Калабасаса, где в свое время снимали "Унесенные ветром" и "Маленький домик в прериях". Локация была выбрана еще до вступления Марии Грации Кьюри на пост креативного директора французского бренда, поэтому перед дизайнером стояла задача связать эстетику Dior с дикой природой местности.

Помогли дизайнеру архивы Dior. В 1951 году Кристиан Диор выпустил коллекцию, вдохновленную наскальными рисунками, которые были найдены в пещерах Ласко на юго-западе Франции в 1941 году. "Несмотря на то, что наскальные рисунки были обнаружены во Франции, я нахожу их очень близкими к Лос-Анджелесу. Когда вы думаете о Лос-Анджелесе, в первую очередь вам приходит на ум Голливуд, "Оскар", красные дорожки. Но я, честно говоря, чувствую, что это место любят за близкий контакт с природой", – комментирует Мария Грация Кьюри.

Старые рисунки дизайнер воспроизвела в виде принтов на платьях, длинных юбках, пончо, жакетах и даже шляпах. Характер Дикого Запада Мария Грация Кьюри подчеркнула в коллекции бахромой, грубыми сапогами и кожаными куртками. Еще одной ключевой темой коллекции стала символика карт Таро Карен Вогел и Вики Нобл – создателей, так называемого, Таро женского начала. Символично, учитывая первую коллекцию Марии Грации Кьюри для Dior с феминистскими лозунгами.