Pre-Fall 2017

Минувшим вечером в Нью-Йоркском отеле Бикман прошел показ межсезонной коллекции Valentino

"Для меня Америка – земля надежды и равных возможностей. Место, где сбываются мечты". Так креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли прокомментировал свое решение провести показ коллекции Pre-Fall 2017 в Нью-Йорке. Это вторая "сольная" коллекция Пиччоли для Valentino, но интерес к дизайнеру по-прежнему высок. Главный вопрос, который волнует многих не в том, сможет ли Пиччоли так же успешно работать в одиночку, без Марии Грации Кьюри, а в том, что вообще представляет из себя эстетика Пиччоли. До прошлого сезона коллекции Valentino представляли собой компиляцию двух дизайнерских эстетик.

Эстетика Пиччоли тоже в женственности. Но она у дизайнера более рафинированная и мягкая. И вводить он ее точно будет постепенно, аккуратно – эволюция Valentino будет медленной. Коллекция Pre-Fall 2017, более того, очень честная. В ней нет ничего "слишком", разве что в финале в глаза бросается ярко-алое платье с пайетками. Но база такова: платья-рубашки средней длины из легкого шифона в сочетании с ботфортами на низком ходу. То, что можно носить не только на праздник. Разбавляют их в коллекции шелковые пижамные комплекты и длинные платья, напоминающие ночные рубашки. Круче всего их носить с кедами и леопардовым пальто.